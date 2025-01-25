Мексика не пустила в страну самолеты с мигрантами, высланными из США
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Власти Мексики отклонили запрос администрации президента США Дональда Трампа о разрешении американскому военному транспортному самолету C-17, на борту которого находились депортируемые мигранты, приземлиться в стране, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей США и Мексики.
В пятницу, 24 января, американские военные самолеты выполнили два таких рейса в Гватемалу. В каждом из случаев на борту C-17 было около 80 мигрантов. Но Мексика не дала разрешения на осуществление таких рейсов. Причина отказа названа не была.
Госдепартамент США, Пентагон и министерство иностранных дел Мексики пока не комментируют этот инцидент.
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