 

Мексика не пустила в страну самолеты с мигрантами, высланными из США

25.01.2025, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Мексики отклонили запрос администрации президента США Дональда Трампа о разрешении американскому военному транспортному самолету C-17, на борту которого находились депортируемые мигранты, приземлиться в стране, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей США и Мексики.

В пятницу, 24 января, американские военные самолеты выполнили два таких рейса в Гватемалу. В каждом из случаев на борту C-17 было около 80 мигрантов. Но Мексика не дала разрешения на осуществление таких рейсов. Причина отказа названа не была.

Госдепартамент США, Пентагон и министерство иностранных дел Мексики пока не комментируют этот инцидент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Axios – Трамп отменил запрет Байдена на поставку Израилю тяжелых бомб

25.01 / Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии “Альтернатива для Германии”

25.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1067-й день войны

25.01 / В Беларуси – заключительный день голосования на выборах президента

25.01 / В Сенате США на должность главы Пентагона с трудом утвержден Пит Хегсет

25.01 / В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / “Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика