 

В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

25.01.2025, 0:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги, после того как ему не удалось войти в нее. Охранник был вынужден открыть по нему огонь и убить его. Охваченный пламенем, он попытался схватить охранника, чтобы втащить его в огонь, но был застрелен.

В ходе этого инцидента, по данным тунисских СМИ, шальной пулей был ранен случайный прохожий. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, проводится расследование.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / “Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

24.01 / Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

24.01 / Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

24.01 / Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

24.01 / Трамп – “Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля”

23.01 / Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

23.01 / Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика