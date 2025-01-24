Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

Вечером 23 января президент США Дональд Трамп в режиме видеоконференции обратился к участникам международного экономического форума в Давосе, пишет агентство Reuters.

Трамп дал понять, что во второй срок его правления не произойдет смягчения позиции в вопросах торговли, обороны и глобальной дипломатии, отмечает Euronews.

Он потребовал от союзников по NATO увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Он связал снижение цен на нефть с окончанием войны на Украине и заверил, что экспорт сжиженного природного газа в Европу продолжится.

Президент США много внимания уделил теме мировой торговли и повторил свое давнее требование, чтобы компании отдавали предпочтение производству в Америке. Он дал понять, что компании, которые решат производить продукцию за пределами США, столкнутся с финансовыми последствиями. “Мое обращение к каждому бизнесу в мире очень простое: производите свою продукцию в Америке, и мы предоставим вам одни из самых низких налогов среди всех стран на Земле. Но если вы этого не сделаете, вам придется заплатить пошлину”, – заявил Трамп. Трамп объявил, что компании, производящие продукцию на территории США, получат выгоду от снижения корпоративного налога с 21% до 15%. Он заявил, что это будет “безусловно, самая низкая налоговая ставка” среди крупнейших и экономически сильных стран мира.

Критикуя Европейский союз, Трамп назвал его систему регулирования препятствием для инвестиций, отмечает Euronews. Опираясь на собственный бизнес-опыт, Трамп рассказал о неудачном проекте по строительству недвижимости в Ирландии, где он получил разрешение на национальном уровне в течение недели, но ему сказали, что разрешение на уровне ЕС займет от пяти до шести лет. Задержка, по его словам, сделала инвестиции нежизнеспособными. Помимо бюрократии, Трамп обрушился на торговую политику ЕС, обвинив блок в несправедливом отношении к американским товарам. “ЕС не принимает нашу сельскохозяйственную продукцию, не принимает наши автомобили, но при этом отправляет к нам машины миллионами”, – заявил он, обвинив европейские тарифы и ограничения в том, что он назвал несбалансированными торговыми отношениями.

Говоря о необходимости расходы на оборону до 5% ВВП в странах NATO, Трамп подчеркнул, что это надо было сделать много лет назад (ранее страны NATO обязались выделять на оборону не менее 2% ВВП).

Трамп связал цены на нефть с войной в Украине. “Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы”, – заявил он, утверждая, что высокие доходы от продажи энергоносителей позволяют Москве поддерживать свои военные операции. Он пообещал оказать давление на Саудовскую Аравию и OPEC с целью снижения цен на нефть, предположив, что экономические меры, а не военная помощь, могут стать ключом к прекращению конфликта. Трамп также подтвердил свою готовность напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив: “Я бы хотел встретиться с президентом Путиным в ближайшее время и положить конец этой войне. Пришло время ее закончить”. (Цена на нефть сейчас составляет примерно 80 долларов за баррель. Во время выступления Трампа стоимость нефти упала примерно на 1 доллар.)

Хотя он не предложил никаких конкретных деталей того, как он будет вести переговоры о мире, Трамп настаивает на том, что “Украина готова заключить сделку”.

Трамп выразил надежду, что Китай поможет Соединённым Штатам остановить российско-украинскую войну. Президент упомянул, что отношения между Пекином и Вашингтоном “очень хорошие”, отмечает “Свобода”. “У Китая достаточно силы, чтобы повлиять на Россию, чтобы она закончила немедленно войну. Мы будем это делать вместе с Китаем”, – заявил Трамп.

Трамп также заявил, то Соединённые Штаты хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. По словам американского лидера, Кремль поддерживает эту идею.