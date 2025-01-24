Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале написал, что силы ПВО минобороны отразили атаки украинских беспилотников в Коломне, Раменском, Подольске, Троицком административном округе, Щелково.

О пострадавших в результате падения обломков не сообщается.

Ранее ТАСС сообщило о введении временных ограничений на работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково. Указанные аэропорты не принимали и не отправляли рейсы.