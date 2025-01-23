Суд признал антиконституционным указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, изменяющего ситуацию, при которой дети, рождающиеся на территории США, автоматически получают американское гражданство.

Указ, подписанный Трампом в день вступления в должность главы государства, лишал право на гражданство детей, родившихся у иностранцев, находящихся в США временно или незаконно. Он должен был вступить в силу 19 февраля, через 30 дней после подписания.

Заседание продолжалось 25 минут. Судья Джон Кофенур, назначенный на этот пост еще Рональдом Рейганом, назвал президентский указ антиконституционным. “За четыре десятилетия практики в этом суде я не сталкивался с настолько однозначным делом”, – заявил он.

Право всех уроженцев США на американское гражданство закреплено 14-й поправкой к американской конституции, принятой в 1868 году. Тем не менее, у администрации Трампа есть возможность оспорить вердикт в федеральном суде высшей инстанции.