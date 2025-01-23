Новые пожары в Калифорнии, 30000 эвакуированных

Власти Калифорнии отдали распоряжение об эвакуации 30000 человек в связи с новым крупным пожаром к северу от Лос-Анджелеса. Еще 23000 жителей штата получили уведомление, что, возможно, им тоже придется эвакуироваться.

Очаг пожара, получившего название “Хьюз”, находится в районе озера Кастаик, в 60 километрах от места, где вспыхнули предыдущие пожары. На борьбу с пламенем направлены 4000 пожарных. Задействована авиация. Установить контроль над возгоранием пока не удается.

Отметим, что до сих пор не удалось полностью потушить и пожары “Итон” и “Палисейдс” рядом с Лос-Анджелесом. Президент США Дональд Трамп сообщил, что первым штатом, который он посетит после вступления в должность, станет Калифорния.