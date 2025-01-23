 

Экологическая катастрофа в Керченском заливе – погибли около 70 дельфинов

23.01.2025, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей, сообщила агентству “Интерфакс” директор Научно-экологического центра спасения дельфинов “Дельфа” Татьяна Белей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. Они могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Экологи из Greenpeace после крушения предупреждали, что крушение может повлечь за собой крупнейшую техногенную катастрофу на Черном море.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В Тунисе мужчина поджег себя перед зданием синагоги

24.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1066-й день войны

24.01 / “Группа Кремний ЭЛ” подтверждает атаку БПЛА, работа предприятия в Брянске приостановлена

24.01 / Российские беспилотники атаковали цели в Украине, есть жертвы

24.01 / Трамп подписал указ о рассекречивании материалов по убийствам Дж.Кеннеди, Р.Кеннеди и М.Л.Кинга

24.01 / Украинские БПЛА атаковали Рязанский НПЗ и множество других целей в РФ

24.01 / Речь Трампа в Давосе – повышение расходов стран NATO, прекращение войны в Украине “через нефть”

24.01 / Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

24.01 / Трамп – “Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля”

23.01 / Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров “Талибана”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика