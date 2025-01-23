Экологическая катастрофа в Керченском заливе – погибли около 70 дельфинов

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей, сообщила агентству “Интерфакс” директор Научно-экологического центра спасения дельфинов “Дельфа” Татьяна Белей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. Они могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Экологи из Greenpeace после крушения предупреждали, что крушение может повлечь за собой крупнейшую техногенную катастрофу на Черном море.