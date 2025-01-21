Трамп: “Отказываясь от соглашения, Путин уничтожает Россию”

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин уничтожает Россию, отказываясь от прекращения войны в Украине. Он также заявил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

“Он должен заключить соглашение. Не делая этого, он уничтожает Россию. У РФ будут большие проблемы, если Путин откажется от соглашения. Посмотрите на их экономику, на инфляцию”, – заявил Трамп. Это заявление стало самым жестким, сделанным Трампом по российской тематике.

По словам Трампа, подготовка к встрече с Путиным уже началась, а украинский президент Владимир Зеленский готов к заключению соглашения. Новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение огня в Украине является приоритетом президента.

Как отмечает радио “Свобода”, РФ потратила на ведение войны сотни миллионов долларов, а ее потери убитыми и ранеными составляют порядка 700000 человек. РФ потеряла европейские рынки сбыта и была отключена от западной банковской системы. Резко выросла инфляция, а военные расходы составляют 40% от бюджета.