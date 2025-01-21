 

СБУ задержала главного военного психиатра, который с начала войны разбогател на 1 млн долларов

21.01.2025, 12:00, Новости дня
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Служба безопасности Украины сообщила об аресте главного психиатра Вооруженных сил Украины, занимающего также пост заместителя председателя Центральной военно-лечебной комиссии и решавшего вопросы о пригодности к военной службе. Арест произведен при содействии министра обороны и командующего ВСУ.

Как установило следствие, с начала российского вторжения в Украину задержанный приобрел необоснованные активы на сумму в миллион долларов США. Имущество не вносилось в декларацию, а было оформлено на жену, детей и посторонних лиц.

В деле фигурируют две квартиры в Киеве и одна в Одессе, частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, четыре внедорожника BMW, а также 152000 долларов и 34000 наличными.

Фигуранту будет предъявлено обвинение по статьям незаконное обогащение и предоставление недостоверной информации. Расследование ведет Специальная прокуратура по оборонным вопросам.


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