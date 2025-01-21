Трамп помиловал 1600 участников штурма Капитолия 6 января 2021 года

Одним из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, стало помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда радикальные сторонники Трампа попытались захватить Конгресс, чтобы сорвать провозглашение Джо Байдена президентом.

В общей сложности помиловано около 1600 человек, в том числе 14 членам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в организации штурма. “Я надеюсь, что эти люди будут освобождены уже сегодня”, – заявил Трамп.

Бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что речь идет об оскорблении системы правосудия. Однако стоит отметить, что и предшественник Трампа Джо Байден, покидая Белый дом, подписал несколько спорных указов о помиловании, в том числе членов своей семьи.