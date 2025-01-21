 

Генштаб ВСУ – сбиты 72 из 131 российских беспилотников. Минобороны РФ – перехвачены 55 украинских БПЛА

21.01.2025, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 21 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 131 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов, а также четыре баллистические ракеты “Искандер-М”. Украинские ПВО перехватили 72 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 59 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Одесской, Ровенской областях.

В Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные постройки, частные дома. Сведений о жертвах не поступало.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 21 января на территории Российской Федерации были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Смоленской, Воронежской, Саратовской и Курской областей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Сенат США утвердил Марко Рубио на посту госсекретаря США

21.01 / Накануне инаугурации Трампа Маск встретился с заместителем китайского лидера

21.01 / Противоречивые заявления о назначении российского посла в США

21.01 / В Москве найдено тело убитой женщины. Shot пишет о “машине Гоши Куценко”

20.01 / Индийский полицейский, убивший и изнасиловавший врача, избежит казни – “Не редкое преступление”

20.01 / Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

20.01 / Путин поздравил Трампа – “Мы никогда не отказывались от диалога”

20.01 / Дональд Трамп принес присягу в качестве президента США

20.01 / Байден перед уходом с поста превентивно помиловал оппонентов Трампа

20.01 / Трамп прибыл в Белый дом для встречи с Байденом перед инаугурацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика