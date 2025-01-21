 

Накануне инаугурации Трампа Маск встретился с заместителем китайского лидера

21.01.2025, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн, представляющий Китай на инаугурации президента США Дональда Трампа, встретился в Вашингтоне с предпринимателем Илоном Маском, который будет играть ключевую роль в новой администрации.

Китайский представитель призвал своего собеседника содействовать развитию двухсторонних торгово-экономических отношений. Маск заявил, что готов к этому и сообщил, что принадлежащая ему компания Tesla готова увеличить инвестиции в экономику КНР.

Предполагается, что Маск будет играть центральную роль в американо-китайских отношениях. Однако противоречие интересов будет практически неизбежным – насколько можно судить, предприниматель, ближайший союзник Трампа, не намерен отказываться от управления своей бизнес-империей.

Напомним: Трамп заявил членам своей команды, что вскоре после вступления в должность хочет посетить Китай. В предыдущий раз Трамп посетил КНР с официальным визитом в 2017 году, в первый год первой президентской каденции.

Трамп воспринимает КНР как главного геополитического противника США. В ходе предвыборной кампании он угрожал ужесточить тарифы на китайскую продукцию, что дало основание говорить о торговой войне между двумя странами. Одновременно он говорил и о хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.

17 января Трамп и Си провели телефонный разговор. В ходе беседы речь шла о торговых отношениях двух стран и о ситуации с социальной сетью TikTok. Новоизбранный американский президент заявил, что совместно они смогут решить многие проблемы, сделав мир более безопасным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Противоречивые заявления о назначении российского посла в США

21.01 / В Москве найдено тело убитой женщины. Shot пишет о “машине Гоши Куценко”

20.01 / Индийский полицейский, убивший и изнасиловавший врача, избежит казни – “Не редкое преступление”

20.01 / Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

20.01 / Путин поздравил Трампа – “Мы никогда не отказывались от диалога”

20.01 / Дональд Трамп принес присягу в качестве президента США

20.01 / Байден перед уходом с поста превентивно помиловал оппонентов Трампа

20.01 / Трамп прибыл в Белый дом для встречи с Байденом перед инаугурацией

20.01 / В Китае казнен мужчина, который из-за развода протаранил толпу на автомобиле

20.01 / Безбилетный пассажир проехал 30 км, державшись за тросы скоростного поезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика