В Иране проведены аресты по делу об убийстве судей

Пресс-секретарь судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил, что несколько человек было арестовано по подозрению в причастности к убийству двух членов Верховного суда в Тегеране. По его словам, речь идет о теракте.

Чиновник отметил, что убитые судьи Ходжат-аль-Ислам Мукисе и Ходжат-аль-Ислам Разини изучали важные дела, добавив, что враги Исламской республики постоянно угрожают сотрудникам судебной системы.

Как сообщается, стрелок, мотивы которого остаются неизвестными, работал в Верховном суде уборщиком. Он открыл огонь из пистолета, убив двух судей и ранив еще двоих человек, а потом покончил с собой.