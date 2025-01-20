 

В Иране проведены аресты по делу об убийстве судей

20.01.2025, 14:05, Новости дня
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Пресс-секретарь судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил, что несколько человек было арестовано по подозрению в причастности к убийству двух членов Верховного суда в Тегеране. По его словам, речь идет о теракте.

Чиновник отметил, что убитые судьи Ходжат-аль-Ислам Мукисе и Ходжат-аль-Ислам Разини изучали важные дела, добавив, что враги Исламской республики постоянно угрожают сотрудникам судебной системы.

Как сообщается, стрелок, мотивы которого остаются неизвестными, работал в Верховном суде уборщиком. Он открыл огонь из пистолета, убив двух судей и ранив еще двоих человек, а потом покончил с собой.


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