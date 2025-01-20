 

СМИ – в Казани украинскими БПЛА атакован авиационный завод

20.01.2025, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Татарстана сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия региона. Как утверждается, жертв и разрушений не было, БПЛА сбиты, предприятия работают в штатном режиме. В связи с атакой прекратили работу аэропорту Казани и Нефтекамска.

Однако новостной канал “Астра”

, цитируя местных жителей, сообщает, что удар был нанесен по казанскому авиационному заводу имени Горбунова. Один из беспилотников попал в пустой топливный резервуар.

Завод имени Горбунова, филиал ПАО “Туполев”, – одно из крупнейший авиационных предприятий в России. Он производит стратегические бомбардировщики Ту-160, используемые в войне против Украины, а также пассажирские лайнеры Ту-204.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Первый день президентства Трампа – “Железный купол” и другие инициативы

20.01 / Атака БПЛА на военно-промышленные предприятия в РФ – российские власти заявляют, что ущерба нет

19.01 / Байден приветствовал соглашение – “ХАМАС не будет находиться у власти”

19.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1061-й день войны

19.01 / Заключение по собственному желанию – как пожилые женщины в Японии намеренно садятся в тюрьму

19.01 / Дональд Трамп после вступления в должность намерен посетить Китай

19.01 / В Вашингтоне накануне инаугурации прошла манифестация против “трампизма”

19.01 / Из Белого дома вывозят вещи Джо Байдена

19.01 / Взрыв автоцистерны в Нигерии, более 70 погибших

19.01 / Продлен срок ареста президента Южной Кореи, его сторонники проводят массовую демонстрацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика