 

Атака БПЛА на военно-промышленные предприятия в РФ – российские власти заявляют, что ущерба нет

20.01.2025, 9:10, Новости дня
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Власти Татарстана (РФ) сообщают об атаке беспилотников на промышленные предприятия. Официальные российские источники заявляют, что ущерб причинен не был, “все БПЛА обезврежены”, передает “Интерфакс”.

Казанцы подтверждают, что слышали ночью взрывы, и сообщают о падении фрагментов БПЛА в жилых районах, около промышленных предприятий. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Росавиация ранее сообщала об остановке работы аэропортов Нижнекамска и Казани.

ТАСС передает, что на окраине Калуги “обломки БПЛА” упали на территорию промышленного предприятия, произошло возгорание.

Российская сторона заявляет, что ночью силы ПВО уничтожили четыре ракеты и 14 БПЛА над Брянской областью. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 20 января силами ПВО над российской территорией был сбит 31 БПЛА: в Брянской области – 14, в Калужской – шесть, в Белгородской – три, в Курской – три, в Рязанской – два, в Орловской – два; в Татарстане – один. Напомним, что в сообщении властей Татарстана говорилось о “беспилотниках” (“все БПЛА обезврежены”), а не об одном БПЛА.

По данным независимых источников, в Казани были атакованы аэродром Борисоглебское и здания авиационного завода.


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