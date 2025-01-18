 

Суд в Москве арестовал недвижимость рэпера Моргенштерна

18.01.2025, 13:25, Новости дня
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Суд арестовал недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей “иноагента”, пишет “Медуза” со ссылкой на прокуратуру Москвы.

В частности, арест наложен на земельный участок и дом рэпера в Истринском районе Подмосковья, а также еще одно нежилое здание и три нежилых помещения.

В сентябре 2024 года стало известно, что против Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей “иноагента”.

Музыканта объявили “иноагентом” в мае 2022 года. Минюст РФ заявил, что рэпер получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютьюбе. С тех пор суды как минимум четыре раза назначали ему штраф за отсутствие “иноагентской” маркировки (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Согласно законодательству, после двух административных правонарушений, совершенных “иноагентом” в течение года, может быть возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о неисполнении обязанностей “иноагента”, предполагает лишение свободы на срок до двух лет.


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