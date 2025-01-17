 

Агент ЦРУ, разгласивший секретные сведения об израильском ударе по Ирану, признал вину в суде

17.01.2025, 23:25, Новости дня
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Cотрудник ЦРУ Асиф Рахман, обвиняемый в утечке секретных документов министерства обороны США, содержавших информацию о подготовке израильского ответного удара по Ирану, предстал перед судом и признал свою вину.

Рахману грозило тюремное заключение на срок до 20 лет по закону о шпионаже. Но признание подсудимым своей вины предусматривает максимальное наказание всего в 6,5 лет тюремного заключения.

Материалы были подготовлены Агентством геопространственной разведки США, анализирующим, в том числе, информацию, поступающую со спутников. Инцидент выявил серьезную уязвимость процедуры допуска к секретным материалам.

Документы, датированные 15-16 октября и помеченные как совершенно секретные, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября, после того, как были опубликованы в Telegram-канале “Middle East Spectator”, имеющим проиранскую направленность.

Эти документы были предназначены исключено для “пяти глаз” – лиц, с особым допуском в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Согласно публикациям, утечка заставила ЦАХАЛ изменить планы израильского ответа на иранский удар 1 октября.

В одном из документов, выпущенных Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах передачи боеприпасов. В другом документе, от Агентства национальной безопасности, описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса “воздух-земля”.

Один из документов указывает на то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у еврейского государства есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видят никаких признаков того, что Израиль планирует использовать ядерное оружие против Ирана.


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