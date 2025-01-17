 

Президенты Ирана и России подписали договор о “всеобъемлющем стратегическом партнерстве”

17.01.2025, 19:45, Новости дня
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент РФ Владимир Путин подписали договор о “всеобъемлющем стратегическом партнерстве”.

Договор между странами,”охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии”. Посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал, что документ состоит из 47 статей.

Вскоре после завершения встречи Пезешкиана и Путина договор был опубликован на сайте Кремля. Одна из его статей говорит, что если какая-либо сторона подвергнется агрессии, другая “не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору”, подчеркивает “Медуза”.

Военное сотрудничество Ирана и России, как следует из текста договора, охватывает “широкий спектр вопросов”, включая обмен делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты и подготовку военных кадров.

Отношения двух стран до этого были оформлены договором об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году. Каждые пять лет он автоматически продлевался.


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