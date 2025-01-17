 

Транс-персона с израильским гражданством Ольга Пшеничникова задержана в Вологде

17.01.2025, 10:40, Новости дня
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36-летняя Ольга Пшеничникова была задержана в Вологде из-за репостов публикаций телеграм-канала “Свобода России”: против нее возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Как пишет “Медиазона”, речь идет о трансперсоне с израильским гражданством, которая в 2018 году была осведомительницей российских спецслужб в деле о “Новом величии”. При обыске у нее дома нашли израильский паспорт на имя Андрея Пшеничникова.

Ольга Пшеничникова родилась в Таджикистане мальчиком, до транс-перехода ее звали Андрей. Андрей Пшеничников репатриировался в Израиль, где отслужил в ЦАХАЛе.

После службы в армии Пшеничников переехал в лагерь палестинских беженцев Дахейшэ, работал в Бейт-Лехеме и утверждал, что хочет отказаться от израильского гражданства. Он называл себя российским пропалестинским активистом, но палестинские власти считали его “шпионом Израиля”, дважды передавали его израильской полиции, и израильские власти запретили ему возвращаться на территорию арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии.

В 2012 году Пшеничников пересек границу с Египтом, был арестован египетскими властями и приговорен к двум годам тюремного заключения в городе Нувейба. Египетские спецслужбы утверждали, что он фотографировал стратегические объекты, задавал вопросы водителям и пытался через Синай добраться в сектор Газы.

В египетской тюрьме Андрей Пшеничников отбыл полный срок и вышел на свободу в начале 2015 года.

Позднее фамилия Пшеничникова вновь всплыла, на этот раз в связи со скандальным делом движения “Новое величие”: по данным адвоката фигурантки этого дела Марии Дубовик, осведомительницей и провокаторшей в этом деле была некая “Кошка” – жительница Израиля Ольга Пшеничникова, совершившая транс-переход. Пшеничникова сообщила адвокату, что осведомительницей Центра по противодействию экстремизму УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы.


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