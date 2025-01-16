 

СМИ – французская армия готовится к военным действиям на украинской территории

16.01.2025, 13:40, Новости дня
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Вооруженные силы Франции провели секретные учения “Персей”, в ходе которых отрабатывалось отражение возможного российского вторжения в Украину со стороны Беларуси. Об этом пишет “Немецкая волна” со ссылкой на сайт Intelligence Online

Согласно публикации, десятидневные учения состоялись осенью и продолжались десять дней. В них приняло участие 3200 военнослужащих частей специального назначения. Выбранный для их проведения полигон напоминал излучину Днепра к северу от Киева.

Напомним: 13 января президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого они рассмотрели последние события на поле боя, а также одну из французских инициатив.

“В частности, как один из возможных вариантов обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги для ее реализации, расширения и привлечения других стран”, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины.

Согласно публикациям СМИ, вопрос о возможном размещении в Украине британских военнослужащих обсуждается на переговорах Зеленского с прибывшим в Киев премьер-министром Киром Стармером. Европейские страны считают необходимым усилить поддержку Украины в условиях прихода к власти в США администрации Дональда Трампа.


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