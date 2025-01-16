Премьер-министр Великобритании прибыл в Киев на подписание договора о 100-летнем сотрудничестве

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл утром 16 января в Киев. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита будет подписано соглашение о столетнем сотрудничестве двух стран.

Договор станет формальной основой для тесных связей Великобритании и Украины. Он будет распространяться на целый спектр областей – от безопасности до науки и культуры. Предполагается, что будет объявлено о предоставлении Киеву новых видов вооружений.

Для Стармера это первый визит в Украину после того, как он стал британским премьер-министром. “Стремление Путина вбить клин между Украиной и ее ближайшими стратегическими партнерами потерпели крах. Мы ближе, чем когда-либо”, – заявил он.

Стармер посетил Киев за четыре дня до инаугурации президента США Дональда Трампа. Заявления американского политика свидетельствуют, что он готов пересмотреть политику поддержки Украины. Европейские партнеры стремятся продемонстрировать, что их поддержка останется мощной.