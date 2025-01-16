Власти США оштрафовали антиизраильскую еврейскую организацию за обман
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Организация Jewish voice for peace, в последний год занимавшаяся организацией антиизраильских демонстраций в США, была оштрафована американскими властями на 677,6 тысяч долларов.
Штраф был наложен после того, как следствие, возбужденное офисом окружного прокурора в Вашингтоне, установило, что организация получила кредит на основании Закона о помощи пострадавшим от пандемии, ложно указав, что не занимается политической деятельностью.
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