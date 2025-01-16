 

В прощальной речи Байден подчеркнул, что соглашение по Газе было достигнуто его командой

16.01.2025, 6:50, Новости дня
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Президент США Джо Байден выступил с 17-минутной прощальной речью, подведя итоги своей работы в качестве главы государства, поставив в заслуги своей администрации достижение соглашения по Газе, укрепление NATO и обеспечение свободы Украины.

Полный текст выступления Байдена можно прочитать, например, на сайте The New York Times.

Свою речь, после вступительных фраз, Байден начал со слов: “После восьми месяцев непрерывных переговоров моя администрация – моя администрация (подчеркнуто) – достигла соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом, пункты которого я подробно изложил в мае этого года (на самом деле, в мае прошлого года – прим.ред.)“.

“Этот план был разработан и согласован моей командой, и он будет в значительной степени реализован новой администрацией. Вот почему я заявил своей команде держать новую администрацию в курсе событий. Потому что так и должно быть: работать вместе, как американцы”, – заявил Байден.

Далее последовало долгое описание того, как американцы строили Статую Свободы. После чего Байден перешел к рассуждениям об основах американской демократии и перечислил основные достижения своей администрации. В частности, было сказано: “Мы укрепили NATO. Украина по-прежнему свободна. Мы вырвались вперед в нашей конкуренции с Китаем”.

“Американское лидерство в области технологий не имеет себе равных, является непревзойденным источником инноваций, способных преобразовать жизни людей. Но мы видим и опасности в концентрации технологий, власти и богатства”, – отметил Джо Байден.

Байден пообещал мирную передачу власти победившему на выборах Дональду Трампу и пожелал успеха его администрации.


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