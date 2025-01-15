 

“Хинд Раджаб” добивается ареста в Таиланде военнослужащего ЦАХАЛа

15.01.2025, 16:55, Новости дня
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Фонд “Хинд Раджаб” сообщил, что обратился к властям Таиланда с просьбой об аресте находящегося на территории королевства израильского военнослужащего. В обращении утверждается, что он, находясь в секторе Газы, совершал военные преступления.

Два дня назад стало известно, что “Хинд Раджаб” добивается ареста координатора действий израильского правительства на территориях генерал-майора Расана Алиана, который на тот момент находился в Италии.

Один из основателей фонда Абу-Джаджа заявил, что организация обратилась не только к властям Италии, но и в Международный уголовный суд в Гааге. Фонд “Хинд Раджаб” возлагает на Расана Алиана ответственность за голод в секторе Газы.


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