 

Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными

15.01.2025, 15:55, Новости дня
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Россия и Украина осуществили обмен пленными. 25 российских военнослужащих были обменяны на 25 военнослужащих ВСУ. Соглашение было достигнуто при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и стало первым в нынешнем году.

“В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками”, – сообщило минобороны РФ.

Предыдущий обмен стороны осуществили 30 декабря 2024 года. Тогда, по российским данным, Украина вернула 150 российских военнослужащих, получив взамен 150 военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена были возвращены 189 человек.


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