 

Российские СМИ сообщают о “масштабном сбое в Рунете”

14.01.2025, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российском сегменте сети интернет фиксируется масштабный сбой в работе операторов связи, многие сайты не открываются, передает РИА Новости.

Агентство “Интерфакс” пишет: “У некоторых пользователей возникли сложности с использованием поисковиков “Яндекса” и Google, а также Telegram. Недоступным оказался и сайт для мониторинга проблем в сети “Сбой.рф””.

Жалобы фиксируются по операторам связи, банкам, сервисам “Яндекса”, “Ростелекома”, “Дом.ру”, “Мос.ру”, а также другим российским сайтам. Кроме того, наблюдаются сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok, уточняет РИА Новости.

Вскоре “Роскомнадзор” объявил, что проблемы решены. В заявлении РКН сказано: “Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования”.

Причины сбоя выясняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В Азербайджане планировалось убийство высокопоставленного представителя еврейской общины

14.01 / В Балтийском море обнаружен еще один поврежденный кабель

14.01 / Король Великобритании примет участие в памятной церемонии в Аушвице

14.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1056-й день войны

14.01 / Минюст США – материалов против Дональда Трампа хватило бы для его осуждения

14.01 / Байден объявил, что следующие авианосцы будут названы в честь Клинтона и Буша

14.01 / Генштаб ВСУ – сбиты 58 из 80 российских беспилотников

14.01 / В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия

14.01 / Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря

14.01 / Зеленский обсудил с Макроном размещение французских военных в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика