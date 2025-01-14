 

В Балтийском море обнаружен еще один поврежденный кабель

14.01.2025, 17:05, Новости дня
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Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что следы от якоря были обнаружены еще на одном подводном кабеле в Балтийском море. По его словам, речь идет о якоре китайского сухогруза Yi Peng 3.

Политик ушел от ответа на вопрос, являлись ли действия умышленными, однако подчеркнул, что якорь волокли по дну 150 километров, и не заметить этого экипажу было трудно.

Напомним: несколько недель назад власти Финляндии задержали танкер Eagle S, который, как предполагается, повредил своим якорем подводные кабели связи между Скандинавией и Балтией. Якорь был обнаружен на дне моря. Судно относится к “российскому теневому флоту”, действующему в обход санкций.

В связи с возможными диверсиями на охрану критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море направлены боевые корабли NATO. По данным общественного вещания Финляндии, будет задействовано около 10 кораблей, операция продлится до апреля.


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