Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1056-й день войны

Министерство обороны РФ 14 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1056-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и “Kirpi” турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования “Storm Shadow” производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40395 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20526 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20569 орудий полевой артиллерии и минометов, 30255 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.