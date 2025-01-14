 

Байден объявил, что следующие авианосцы будут названы в честь Клинтона и Буша

14.01.2025, 12:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден, через неделю покидающий Белый дом, сообщил, что два новейших атомных авианосца, строительство которых еще не начато, будут названы в честь его предшественников – президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Байден сам рассказал им об этом решении.

“Сооружение USS William J. Clinton (CVN 82) и USS George W. Bush (CVN 83) начнется в ближайшие годы. Им предстоит присоединиться к самому мощному, гибкому и профессиональному флоту в истории. Их матросам предстоит, рискуя собой, защищать наши интересы и нашу безопасность”, – сообщил президент.

Оба атомных авианосца будут принадлежать к классу Gerald Ford, головной корабль которого также назван в честь президента. Как ожидается, они войдут в строй около 2035 года. Им предстоит сменить авианосцы класса Nimitz, вышедшие в море полвека назад. Один из кораблей этого класса назван в честь президента Джорджа Буша-старшего.


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