 

Зеленский обсудил с Макроном размещение французских военных в Украине

14.01.2025, 1:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого они рассмотрели последние события на поле боя, а также одну из французских инициатив.

“В частности, как один из возможных вариантов обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине, а также практические шаги для ее реализации, расширения и привлечения других стран”, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале президента Украины.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили оборонные потребности Украины, в том числе нехватку систем ПВО и высокоточных дальнобойных средств. Зеленский предложил Франции принять участие в финансировании производства оружия в Украине.

Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время и поручили своим командам запланировать ряд контактов на разных уровнях, чтобы скоординировать совместные с партнерами шаги для достижения справедливого мира и выработки действенных гарантий безопасности.


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