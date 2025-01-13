 

ВСУ атаковали газопровод “Турецкий поток”, РФ обвинила Украину в энергетическом терроризме

13.01.2025, 22:15, Новости дня
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Министерство обороны РФ сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать 11 января в Краснодарском крае компрессорную станцию на газопроводе “Турецкий поток”. Как сообщается, все девять беспилотников, участвовавших в атаке, были сбиты.

“Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции “Русская””, – цитирует российских военных агентство “Интерфакс”.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в энергетическом терроризме. “Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки”, – заявил он.


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