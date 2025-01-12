В Малибу при пожаре погиб актер Рори Сайкс, прославившийся еще в детстве

В Малибу при пожаре погиб 32-летний актер Рори Сайкс, страдавший церебральным параличом. Сайкс получил известность еще в детстве, когда принял участие в передаче Kiddy Kapers. Он также снялся в нескольких фильмах.

О его смерти сообщила мать, актриса и писательница Шелли Сайкс. Она рассказала, что пыталась потушить упавшие на крышу здания искры водой из шланга, но это не удалось, потому что городская администрация отключила воду.

“Он сказал: мама, оставь меня. Но какая мать может оставить своего сына. Из-за сломанной руки я не смогла его поднять”, – рассказала Шелли. Она отправилась на поиски пожарных, но, когда привела их на место, обнаружила сгоревший дом.

“Он столько преодолел – операций, процедур. Это позволило ему обрести зрение, он начал учиться ходить. Несмотря на боль, он так любил путешествовать вместе со мной. Мы объехали весь мир, побывали в Африке, в Антарктиде”, – сообщила Сайкс в социальных сетях.

По уточненным данным, жертвами пожаров в Калифорнии стали по меньшей мере 16 человек. Сгорело более 10000 домов, а ущерб превышает 50 миллиардов долларов. Поступает информация и о мародерстве, а также о значительном повышении цен на аренду в районах, не пострадавших от пожаров.