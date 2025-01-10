 

Джон Кирби – переговоры по обмену пленными тормозит ХАМАС

10.01.2025, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал вчерашнее заявление президента Джо Байдена о достижении прогресса в переговорах об обмене пленными между Израилем и ХАМАСом.

По мнению Кирби, причиной оптимизма президента США является то, что в ходе усердной работы американской переговорной группе удалось добиться прогресса. Однако Кирби подчеркнул, что “это не означает, что работа завершена”.

“Причиной того, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Бретт Макгурк все еще находится в Дохе и сделка не заключена, является ХАМАС. Организация продолжает создавать препятствия за столом переговоров. Именно из-за них у нас до сих пор нет сделки”, – заявил Кирби.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Суд Нью-Йорка вынес приговор Дональду Трампу по делу о мошенничестве

10.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1052-й день войны

10.01 / Состав администрации президента США Дональда Трампа и ключевые назначения

10.01 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1052-й день войны

10.01 / СМИ – Трамп заявил, что готовится его встреча с Путиным

10.01 / Пожары в Калифорнии – не менее семи погибших, сгорело более 10 тысяч строений

10.01 / Байден – “Мы добились реального прогресса на переговорах об освобождении заложников”

10.01 / Маск – “Необходимо остановить тех, кто хочет убить всех израильтян”

09.01 / Палата представителей Конгресса США поддержала санкции против чиновников МУС

09.01 / В Вашингтоне состоялась церемония прощания с Джимми Картером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика