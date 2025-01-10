Джон Кирби – переговоры по обмену пленными тормозит ХАМАС

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга прокомментировал вчерашнее заявление президента Джо Байдена о достижении прогресса в переговорах об обмене пленными между Израилем и ХАМАСом.

По мнению Кирби, причиной оптимизма президента США является то, что в ходе усердной работы американской переговорной группе удалось добиться прогресса. Однако Кирби подчеркнул, что “это не означает, что работа завершена”.

“Причиной того, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Бретт Макгурк все еще находится в Дохе и сделка не заключена, является ХАМАС. Организация продолжает создавать препятствия за столом переговоров. Именно из-за них у нас до сих пор нет сделки”, – заявил Кирби.