Суд Нью-Йорка вынес приговор Дональду Трампу по делу о мошенничестве

В пятницу, 10 января, суд Нью-Йорка вынес приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве. В виде наказания ему определено “безусловное освобождение”: это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу или тюремному заключению, пишет ВВС.

“Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок”, – заявил судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора. Он добавил, что определенное им наказание Трампу “станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране”. Как и ожидалось, этот приговор стал самым мягким из всех возможных.

Трамп предстал в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово. На предыдущих слушаниях Трамп отказался свидетельствовать в свою защиту. Выступая в пятницу, он представил свою точку зрения по каждому пункту обвинения и каждому факту, прозвучавшему в суде. В целом, по словам Трампа, весь процесс был ужасным опытом для него. Он убежден, что все это было затеяно с целью не допустить его переизбрания на пост президента.

Через 10 дней состоится его инаугурация, и он снова займет Белый дом.

В декабре суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Дональда Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Суд счел, что даже если он признает, что все дело против Трампа попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что “не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти”. Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниэлс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп заверял, что личных отношений с Дэниэлс у него не было. Но его бывший адвокат Майкл Коэн подтвердил информацию о плате Дэниэлс за молчание.