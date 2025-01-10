 

Пожары в Калифорнии – не менее семи погибших, сгорело более 10 тысяч строений

10.01.2025, 6:45, Новости дня
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Власти Лос-Анджелеса объявили, что в результате пожаров погибли не менее семи человек. По предварительным оценкам, сгорело более 10 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.

Ведутся поисковые работы. Число жертв может возрасти.

Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Как передавал ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

В наибольшей степени от пожара пострадал район Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу).

Издание Page Six публиковало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии. Сообщалось, что в результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер. Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Агентство Associated Press отмечало, что в результате пожаров сгорели до десяти школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная в фильме ужасов “Кэрри” (1976) и в телесериале “Волчонок” (2011).


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