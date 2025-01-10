 

Байден – “Мы добились реального прогресса на переговорах об освобождении заложников”

10.01.2025, 2:45, Новости дня
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Джо Байден выразил надежду, что сделка, которой в настоящее время препятствует ХАМАС, будет заключена до окончания его пребывания на посту президента.

Это заявление было сделано на брифинге, который был посвящен пожарам в Калифорнии. Но, как часто бывает, одним из первых вопросов президенту был задан вопрос об Израиле.

На просьбу рассказать о последних новостях, касающихся переговоров, Байден сказал: “Мы добились реального прогресса” и добавил, что он недавно встречался с американскими переговорщиками. После этого он переключился на тему выборов президента в Ливане.


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