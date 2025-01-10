 

Маск – “Необходимо остановить тех, кто хочет убить всех израильтян”

10.01.2025, 0:45, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск в своем Х-блоге опубликовал видео своего выступления, в котором он говорит о том, что в Газе с раннего детства учат ненависти.

“Люди, которые хотят убить всех израильтян, должны быть остановлены. Они должны быть убиты или сидеть в тюрьме, иначе они будут убивать израильтян и американцев. В Газе обучают ненависти с детства, и это должно прекратиться ради долгосрочного мира. Необходимо уничтожить ХАМАС”, – говорит Маск.

В видео использованы кадры, на которых запечатлены боевики ХАМАСа во время атаки 7 октября; “летние лагеря”, организованные для детей сектора Газы, в которых их учат обращаться с оружием; люди, топчущие и сжигающие флаги США и Израиля, аятолла Хаменеи, парады вооруженных боевиков ХАМАСа в Газе.


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