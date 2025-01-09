 

В Таиланде найден мертвым израильтянин, пропавший около двух недель назад

09.01.2025, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В четверг, 9 января, министерство иностранных дел Израиля сообщило родственникам израильтянина, связь с которым была утеряна около двух недель назад, что он найден мертвым.

В сообщении МИДа говорится: “Гражданин Израиля, находившийся на острове Пханган и связь с которым была утеряна около двух недель назад, к большому нашему сожалению, был обнаружен несколько дней назад мертвым. Его родственники уведомлены”.

Сотрудники МИДа и консул в Бангкоке помогают родственникам доставить тело для захоронения в Израиль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / В Чаде предотвращена попытка государственного переворота

09.01 / Известная американская блогерша умерла, подавившись во время еды

09.01 / Пассажир попытался выпрыгнуть из самолета во время ссоры со своей девушкой

09.01 / Армения начинает процесс вступления в Евросоюз

09.01 / Байден выразил уверенность, что победил бы Трампа на выборах

09.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1051-й день войны

09.01 / Опубликованы имена знаменитостей, чьи дома сгорели в Калифорнии

09.01 / Турист выжил после двух недель в дикой природе, питаясь ягодами и двумя батончиками мюсли

09.01 / Пожары в Калифорнии – объявлен режим масштабного бедствия, есть жертвы

08.01 / Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика