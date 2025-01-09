 

Турист выжил после двух недель в дикой природе, питаясь ягодами и двумя батончиками мюсли

09.01.2025, 10:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Студента, пропавшего две недели назад возле самой высокой горы Австралии, обнаружили 8 января. Полиция сообщила, что он выжил благодаря ягодам, воды из ручья и двум батончикам мюсли.

23-летний студент из Мельбурна Хади Назари пропал 26 декабря вместе с друзьями в национальном парке Косцюшко. Его обнаружила группа туристов в среду днем и сразу уведомила власти, сообщает Reuters.

Полицейские рассказали, что студент находился в отличном настроении и не получил серьезных травм. В его поисках участвовали более 300 человек, прочесывая сложную местность национального парка, где расположена гора Косцюшко высотой 2228 метров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1051-й день войны

09.01 / Пожары в Калифорнии – объявлен режим масштабного бедствия, есть жертвы

08.01 / Авиаудар армии РФ по Запорожью, не менее 13 погибших

08.01 / Маск отвечает Трюдо – “Девочка, ты уже не губернатор Канады”

08.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1050-й день войны

08.01 / NATO берет под охрану подводные коммуникации на Балтике

08.01 / Атака беспилотников в РФ – причинен ущерб промышленному предприятию в Энгельсе

08.01 / “Украина-24” – ВСУ нанесли удар по топливохранилищу базы дальней авиации в Энгельсе

08.01 / Лесные пожары в Калифорнии, в зоне эвакуации дом Камалы Харрис

08.01 / Цукерберг объявил об изменении правил модерации контента в соцсетях Meta

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика