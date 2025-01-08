Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1050-й день войны

Министерство обороны РФ 8 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1050-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики. Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина “MaxxPro” производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39723 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20290 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.