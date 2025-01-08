Атака беспилотников в РФ – причинен ущерб промышленному предприятию в Энгельсе

В ночь на 8 января цели на территории Российской Федерации вновь подверглись атакам беспилотных самолетов со стороны Украины.

Российской стороной подтверждено, что вследствие “массированной атаки БПЛА” был причинен ущерб промышленному предприятию в Энгельсе, в Саратовской области. О этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, атакованы были цели в Саратове и Энгельсе. “Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе”, – написал он в своем телеграм-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Миллеровским, Чертковским и Азовским районами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых дронах. По его словам, также никто не пострадал, ничто не разрушено.

В Белгородской области также были сбиты несколько БПЛА, заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков. Зафиксирован ущерб.