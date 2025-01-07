 

Франция отметила десятилетие теракта в редакции Charlie Hebdo

07.01.2025, 22:10, Новости дня
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В Париже прошли мероприятия в память о десятой годовщине теракта в Charlie Hebdo. 7 января 2015 года братья-исламисты Саид и Шериф Куаши, связанные с “Аль-Каидой”, проникли в редакцию сатирического издания и открыли огонь из автоматического оружия. Среди 12 погибших были два полицейских: Франк Бренсоларо и Ахмед Мерабе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго возложили венки к зданию, где располагалась редакция. Президент также опубликовал в социальных сетях пост с фотографиями погибших, подписав его “Мы не забыли”.

Мотивом джихадистов, родившихся во Франции в семье выходцев из Алжира, стало стремление отомстить изданию за публикацию карикатур на пророка Мухаммада. Теракт стал для Франции потрясением, его восприняли как нападение на фундаментальные ценности республики. Лозунгом тех дней стал Je suis Charlie – “Я Charlie”.

Издание отметило десятую годовщину расстрела публикацией специального номера с карикатурами на божеств и духовных лидеров различных религий. “Нас не уничтожить”, – считает заголовок выпуска.


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