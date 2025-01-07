Умер бывший лидер “Национального фронта” Франции Жан-Мари Ле Пен

Во Франции на 97-м году жизни скончался основатель ультраправой партии “Национальный фронт” Жан-Мари Ле Пен, который занял второе место на президентских выборах 2002 года.Как сообщила семья, он умер в Гарше в кругу близких.

На протяжении нескольких десятилетий Ле Пен был центральной фигурой на крайне правом фланге французской политической карты. Он отец Марин Ле Пен, которая в 2011 году сменила его на посту лидера партии, переименованной в “Национальное объединение”.