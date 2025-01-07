 

Американские историки обвинили Израиль в “школоциде”

07.01.2025, 11:15, Новости дня
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Американская историческая ассоциация, крупнейшее в США объединение профессиональных историков, приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газы. Решение о том, повлечет ли это за собой практические шаги, еще не принято.

Как пишет New York Times, голосование состоялось на ежегодной конференции, в которой приняли участие 4000 из 10000 членов ассоциации. В поддержку проекта резолюции проголосовали 428 историков, против – 88.

Предложение было выдвинуто группой “Историки за мир и демократию”. Документ призывает не к академическому бойкоту Израиля, а к скорейшему прекращению огня, и предлагает сформировать специальный комитет по восстановлению системы просвещения сектора Газы.

Согласно резолюции, Израиль уничтожил эту систему. Разрушено 80% школ, все университеты, множество архивов, музеев и памятников культуры. “Это делает изучение палестинской истории практически невозможным”, – утверждают авторы документа, используя термин “школоцид”, введенный экспертами ООН в апреле 2024 года.


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