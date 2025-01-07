 

Снежная буря в США, поступают сообщения о погибших

07.01.2025, 7:15, Новости дня
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Жертвами снежной бури в США в трех штатах – Канзасе, Миссури и Техасе – стали не менее четырех человек, передает NBC News.

Судя по имеющимся данным, в результате ДТП, ставшего следствием заноса и вылета внедорожника с трассы из-за гололеда и снегопада, погибли два человека; в Миссури работник коммунальных служб получил смертельную травму при уборке снега; в Техасе около автобусной остановки было обнаружено тело замерзшего человека.

По данным мониторингового сайта FlightAware, в США из-за сложных погодных условий отменены более 2200 рейсов, закрыты сотни школ. Многие дороги перекрыты.

В семи штатах США объявлена чрезвычайная ситуация из-за зимней бури, вызванной проникновением вглубь континента холодного арктического воздуха. Непогода затронула полосу от Нью-Джерси до Канзаса. В зоне действия бури оказались около 70 миллионов человек. На этой территории ожидаются метели, сопровождающиеся снегопадами. Высота снежного покрова может составить до 35 сантиметров. Жителям нескольких штатов рекомендовано не выходить на улицу. Метеорологи называют нынешнюю бурю самой сильной за последнее десятилетие.


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