Трюдо подал в отставку, Трамп не смог промолчать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покидает пост главы правительства и председателя Либеральной партии. Политик заявил, что сделает это, как только партия изберет преемника. 53-летний Трюдо возглавляет правительство Канады девять лет.

“Меня заботит судьба нашей страны и я всегда буду действовать в интересах канадцев. Несмотря на все наши усилия, парламент парализован несколько месяцев, и мы действуем как правительство меньшинства”, – отметил он.

Популярность правительства достигла рекордно низкой оценки в связи с ростом инфляции, снижением внутреннего валового продукта и жилищным кризисом. Опросы предрекают либералам сокрушительное поражение на выборах, которые должны состояться 20 октября.

Политические противники Трюдо призывают провести их раньше этой даты, и даже товарищи премьера по партии говорят, что отставка запоздала – особенно с учетом победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сам Трамп не мог воздержаться от комментария. Он вновь призвал Канаду вступить в США в качестве 51-го штата. “Многие канадцы были бы счастливы. Никаких тарифов, ниже налоги и полная защита от российских и китайских угроз”, – написал он в социальной сети Truth.

Наиболее вероятными преемниками Трюдо называют министра финансов Доминика Леблана, министра иностранных дел Мелани Жоли и бывшего главу Центробанка Марка Карни. Однако никто не сомневается, что после выборов правительство Канады возглавит лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр, последовательный сторонник Израиля.