 

Арктическая буря в США, в семи штатах объявлена чрезвычайная ситуация

06.01.2025, 17:00, Новости дня
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В семи штатах США объявлена чрезвычайная ситуация из-за зимней бури, вызванной проникновением вглубь континента холодного арктического воздуха. Непогода затронула полосу от Нью-Джерси до Канзаса. В зоне действия бури окажется до 70 миллионов человек.

На этой территории ожидаются метели, сопровождающиеся снегопадами. Высота снежного покрова может составить до 35 сантиметров. Жителям нескольких штатов рекомендовано не выходить на улицу. Метеорологи называют нынешнюю бурю самой сильной за последнее десятилетие.

В США отменено 1700 авиарейсов, закрыты сотни школ. Многие дороги перекрыты, в том числе в Вашингтоне, где 6 января должно пройти совместное заседание обеих палат Конгресса США, посвященное утверждению результатов президентских выборов.


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