 

Пропавший после встречи с Путиным словацкий премьер нашелся во Вьетнаме

06.01.2025, 13:40, Новости дня
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Один из ближайших европейских союзников Владимира Путина, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, “исчезнувший” после посещения РФ на две недели, нашелся в фешенебельной гостинице во Вьетнаме. Об этом пишет Daily Mail.

Отсутствие политика бросалось в глаза, особенно на фоне массовых оппозиционных манифестаций, причиной которых стала его встреча с российским президентом и антиукраинская политика правительства Словакии. На все вопросы журналистов о его местонахождение представители Фицо отвечали молчанием.

Сам премьер периодически публиковал ролики в социальных сетях, однако по ним нельзя было понять, где он находится – в кадр попадали только гардины. Лишь через две недели журналисты выяснили, что политик устроил себе зимние каникулы в Ханое, в гостинице Capella.

Как утверждается, он остановился в сьюте “Мадам Батерфляй”, суточная аренда которого стоит 5900 евро. Это почти в четыре раза выше, чем средняя месячная зарплата в Словакии.


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