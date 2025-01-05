Убийца из Аризоны просит казнить его как можно скорее

53-летний Аарон Брайан Ганчес, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил верховный суд штата быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Associated Press.

Ганчес просит упростить бюрократическую процедуру и казнить его в середине февраля. По его версии, власти затягивают исполнение приговора.

AP отмечает, что два года назад Аарон Ганчес уже обращался в суд с просьбой выдать ордер на его казнь, заявив, что таким образом можно будет осуществить правосудие и закрыть этот вопрос для близких жертвы.

Приговор должны были привести в исполнение в апреле 2023 года, однако в офисе губернатора Кэти Хоббс тогда заявили, что штат не готов к исполнению смертной казни из-за нехватки специалистов для этой процедуры.

Аарон Брайан Ганчес признал себя виновным в убийстве бывшего мужа своей девушки в 2002 году.

По сведениям AP, на данный момент в тюрьмах Аризоны содержатся 111 заключенных, приговоренных к смертной казни. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году.