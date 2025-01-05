 

Экологическая катастрофа в Керченском заливе – погибли более 30 дельфинов

05.01.2025, 17:50, Новости дня
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Научно-экологический центр спасения дельфинов “Дельфа” сообщает, что из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива погибли более 30 дельфинов.

В сообщении сказано: “С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них – 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС – совсем старые тела. Практически каждый день мы получаем информацию о новых погибших дельфинах, ведем учет и регулярно передаем данные в государственные органы. Для этого периода времени (вне сезона выбросов) такое количество погибших – это нетипично большая цифра. Судя по состоянию тел – скорее всего основная часть этих китообразных погибли в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали, в основном, азовки, которые всегда являлись наиболее уязвимыми китообразными”.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239”. Они могли перевозить до 10000 тонн нефтепродуктов. Экологи из Greenpeace после крушения предупреждали, что крушение может повлечь за собой крупнейшую техногенную катастрофу на Черном море.


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